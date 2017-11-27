Делегация из Мордовии изучает секреты рекордных надоев молока в Израиле

Перспективы развития молочного животноводства глава Мордовии Владимир Волков в большой степени связывает с налаживанием партнерства с производителями молока из Израиля.

Опыт данного государства, где молочная продуктивность коров достигает 18 000 килограмм молока в год, планируется использовать и на самом большом в Российской Федерации молочном комплексе, который в настоящее время строится в Дубенском районе.

Посетив прошлым летом молочный комплекс, Владимир Волков заявил, что в ноябре в Израиль поедет делегация аграриев Мордовии.

В республиканском Минсельхозпроде сообщили, что поездка делегации началась 25 ноября и продлится до 1 декабря. В ее составе члены регионального правительства, главы сельхозпредприятий и компаний переработки сельхозпродукции, высших учебных заведений, Торгово-Промышленной палаты РМ, банковских структур. Они обменяются опытом не только лишь в сфере сельского хозяйства. Республика Мордовия заинтересована также в развитии партнерства с Израилем в подобных областях, как здравоохранение, образование, инновационные технологии.

Встреча с представителями израильских фирм, заинтересованных в совместной работе с нашей республикой, состоится в Российском культурном центре в Тель-Авиве.

Источник: "Известия Мордовии".