Жителя Мордовии "развели" на 8 тысяч рублей

В полицию Мордовии обратился 29-летний уроженец села Пурдошки и рассказал, что был обманут в интернете почти на 8 тысяч рублей.

Сообщается, что он заметил в соцсети объявление о реализации мобильных телефонов. Мужчину заинтересовала невысокая стоимость на телефон. Перейдя по ссылке на веб-сайт "bestgoodies.ru", он оформил заказ. Через пару минут с ним связался мнимый представитель магазина и пообещал, что товар придет по почте через 10 дней.

Получив посылку на почте и оплатив ее, несостоявшийся собственник гаджета увидел вместо телефона 2 дешевых кошелька из искусственного материала. Покупатель попытался связался с представителем магазина по телефону, но абонент был выключен, а страница удалена.

Источник: 13.мвд.рф