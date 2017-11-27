Саранские дома оборудуют камерами видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения появятся в абсолютно всех новостройках прилегающего к строящемуся стадиону нового микрорайона "Юбилейный".

В ближайшее время начнутся закупки нужного оснащения и программного обеспечения. Все системы будут интегрированы в единую базу «Безопасный город».

По словам мэра Саранска Петра Тултаева, это не каприз городских властей, а требование времени. В настоящее время в рамках системы "Безопасный город" на улицах города работают 58 камер. Еще 122 камеры наблюдения установлены на жилых зданиях. Но этого количества мало, для того чтобы гарантировать в том числе и антитеррористическую безопасность Саранска.

Вдобавок Петр Тултаев обратился к собственникам торговых точек, салонов красоты, заведений общепита с просьбой очень старательно отнестись к вопросу безопасности собственных клиентов и также установить камеры видеонаблюдения.

Источник: "Известия Мордовии".