Судебное следствие в отношении саранского прокурора Парамонова возобновлено

По уголовному делу в отношении экс-прокурора Октябрьского района Саранска Николая Парамонова, обвиняемого в получении взятки, возобновлено судебное следствие. О данном ходатайствовал подсудимый.

Уголовное дело в отношении Парамонова уже приближалось к завершению, проводились судебные прения. Гособвинитель просил для подсудимого 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 18 500 000 рублей в доход государства, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на 10 лет.

Парамонов, отказавшийся от дачи показаний в ходе судебного процесса, выразил желание дать показания суду по обстоятельствам обвинения, в связи с чем ходатайствовал о возобновлении судебного следствия по делу. Суд, удовлетворив заявленное ходатайство, возобновил по делу судебное следствие и объявил перерыв до 27 ноября.

Напомним, что представитель надзорного ведомства попался при получении финансовой благодарности от директора фирмы ПАО "Саранский домостроительный комбинат" за общее покровительство. Такие "услуги" представитель прокуратуры оценил в 370 000 рублей.

Парамонов был задержан работниками ФСБ в момент получения взятки от руководителя ПАО.

Источник: "Известия Мордовии".