Более 120 боксеров приедут на открытый чемпионат Мордовии

С 30 ноября по 2 декабря в Мордовии пройдет открытый чемпионат республики по боксу. Соревнования состоятся в ФОК "Школа бокса имени Олега Маскаева".

Участниками турнира станут более 120 спортсменов из Саранска и районов РМ, а также из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей и Чувашии.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Мордовии для участия во всероссийских соревнованиях в 2018 году.

Торжественное открытие чемпионата и предварительные бои пройдут 30 ноября. На 1 декабря запланированы полуфиналы, 2 декабря состоятся финальные поединки и торжественное закрытие.