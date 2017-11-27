"Мисс Вселенная" Оксана Федорова проведет фестиваль красоты в Саранске

Известная телеведущая, обладательница титула "Мисс Вселенная" 2002 года Оксана Федорова прибудет в Мордовию, чтобы 28 ноября провести фестиваль красоты и здоровья "Между нами, девочками". На площадке фестиваля юным представительницам женского пола совершенно бесплатно и очень грамотно расскажут, как стать хорошей женой и мамой, реализовать себя в жизни и профессии.

Данное мероприятие является стартовым для реализации в Саранске программы "Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой". Участники фестиваля смогут посетить круглый стол, где будет обсуждаться семейные ценности, культура материнства. Речь пойдет также о сохранении национальных традиций и устоев, а также формировании российской идентичности.

Источник: "Известия Мордовии".