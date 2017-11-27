Мордовские школьники спасли щенка из колодца

В Мордовии школьники спасли щенка хаски.

Сообщается, что учащиеся 4-го "а" класса Лямбирской школы № 1, проходя возле заброшенного здания Дома торговли, услышали жалобный скулеж собаки, который доносился из старого смотрового колодца. Дети самостоятельно попытались вызволить из беды щенка с двухметровой глубины, однако безуспешно. Мальчишки купили пиццу и скинули щенку, для того чтобы тот хотя бы поел.

Выходные попавшая в беду собака не давала детям покоя. Придя в школу в понедельник утром, они обратились за помощью к завучу по воспитательной работе. Она успокоила мальчиков и попросила десятиклассника помочь. Юноше удалось достать собаку, спустившись по трубе. К счастью, она была жива, только сильно истощена.

Источник: "Известия Мордовии".