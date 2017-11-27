Педагог-психолог из Саранска представит свои лучшие картины на выставке "Мой путь..."

В ближайшую пятницу, 1 декабря, в Музее народной культуры в Саранске откроется персональная выставка Владимира Ваничкина – выпускника художественного училища им. Ф.В. Сычкова и МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Владимир на протяжении уже многих лет преподает в Саранской детской художественной школе № 2, а теперь решил выставить личные работы на всеобщее обозрение.

Отметим, что последние пять лет Ваничкин успевает совмещать уроки в школе с педагогической деятельностью в вузе, где знакомит студентов с психологическими основами творчества. Картины Владимира неоднократно экспонировались на городских, республиканских, всероссийских, международных выставках.

Выставка, открывающаяся 1 декабря, получит название "Мой путь…". В общей сложности будут выставлены около 70 лучших работ живописца, отметившего в этом году свое 45-летие.

Источник: "Известия Мордовии".