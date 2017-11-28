За 10 лет в Мордовии по программе ЭКО родились 700 детей

В течение 10 лет на территории Мордовии активно внедряются репродуктивные технологии, чтобы помочь стать матерями тем женщинам, у которых возникают трудности в этом вопросе. Ежегодно наращиваются объемы проведения ЭКО, растет результативность процедуры.

В результате этой работы с 2007 года лечением было охвачено почти 2,5 тысячи семейных пар. В результате ЭКО-процедур на свет появилось около 700 здоровых малышей.

Как сообщалось ранее, в Саранске в рамках социального проекта "БлагоДарю" в течение ноября проходит сбор вещей для новорожденных детей.

Источник: "Известия Мордовии".