48-летнего жителя Саранска осудят за смертельное избиение в гостях

Жителя Саранска будут судить за избиение другого мужчины, которое завершилось летальным исходом. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что обвиняемый пришел в гости к знакомой, где и застал будущую жертву, распивавшую спиртное с хозяйкой. Между двумя представителями сильного пола возник конфликт, в ходе которого 48-летний обвиняемый избил 58-летнего оппонента, после чего выкинул его на лестничную площадку.

Соседи обнаружили травмированного потерпевшего и вызвали ему "скорую". Мужчину доставили в больницу, где он скончался через пару дней от полученных травм.

В настоящее время дело направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru