В Саранске поймали 8 наркоманов за выходные дни

В течение минувших выходных наркополицейские Саранска поймали 8 человек, у которых при себе были запрещенные препараты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в юго-западной части Саранска полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 32, 24 и 18 лет. У них изъяты пакетики с синтетической отравой весом 3,57 граммов.

Еще трех человек стражи порядка задержали в Ленинском районе столицы РМ. У мужчин, 37, 35 и 20 лет, был изъят аналогичный наркотик общей массой 1,61 граммов. А в поселке Озерный у двоих местных жителей изъяли метанон весом 2,36 граммов

Все наркоманы рассказали, что запрещенное вещество они приобретали в Интернете и забирали его из "закладок".

Источник: 13.мвд.рф