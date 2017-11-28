Петр Тултаев пригрозил злостным неплательщикам за ЖКУ выселением из квартир

Мэр Саранска Петр Тултаев пригрозил, что злостные неплательщики за услуги ЖКХ могут потерять квартиры. В пресс-службе горадминистрациии поведали, что на сегодняшний день в суды Саранска на выселение подано 16 исков. Во всех случаях задолженность составляет более 200 тысяч рублей, а долги некоторых граждан составляют более 500 тысяч. Больше всего исков подано в Октябрьском районе – 10.

Петр Тултаев подчеркнул, что зачастую громадные долги по ЖКУ образуются у неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем.

"Борьбу с этой категорией граждан нужно продолжать. Ведущие асоциальный образ жизни должны осознавать, что за неуплату за жилищно-коммунальные услуги их будут выселять", - резюмировал мэр.

Источник: adm-saransk.ru