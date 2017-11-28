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Петр Тултаев пригрозил злостным неплательщикам за ЖКУ выселением из квартир

Петр Тултаев пригрозил злостным неплательщикам за ЖКУ выселением из квартир

Мэр Саранска Петр Тултаев пригрозил, что злостные неплательщики за услуги ЖКХ могут потерять квартиры. В пресс-службе горадминистрациии поведали, что на сегодняшний день в суды Саранска на выселение подано 16 исков. Во всех случаях задолженность составляет более 200 тысяч рублей, а долги некоторых граждан составляют более 500 тысяч. Больше всего исков подано в Октябрьском районе – 10.

Петр Тултаев подчеркнул, что зачастую громадные долги по ЖКУ образуются у неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем.

"Борьбу с этой категорией граждан нужно продолжать. Ведущие асоциальный образ жизни должны осознавать, что за неуплату за жилищно-коммунальные услуги их будут выселять", - резюмировал мэр.


Источник: adm-saransk.ru