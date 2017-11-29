В Саранске мужчина утащил телефон под предлогом личного звонка

Полиция Саранска задержала прежде судимого гражданина, который, находясь под надзором правоохранителей, умудрился обманом похитить мобильный телефон.

Сообщается, что 16 ноября к пострадавшему в кафе подошел неизвестный и попросил срочно позвонить с мобильного. Якобы в его телефоне разрядилась батарея. Сказав, что звонок слишком личный, мошенник с чужим телефоном вышел на улицу, а потом убежал.

Похитителем выявился 28-летний прежде судимый уроженец Саранска. Оказалось, что он до апреля следующего года находится под административным надзором. Прежде мужчина был судим за кражу и освободился из мест лишения свободы не так давно.

Источник: 13.мвд.рф