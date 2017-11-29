В Ленинском районе Саранске отключены от света 117 квартир за долги

В Саранске проводится работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Сообщается, что в Ленинском районе с начала года в суд подано чуть менее 1 500 исков на общую сумму свыше 58 миллионов рублей. Заключено 102 договора на реструктуризацию задолженности. От электроэнергии отключено 117 квартир. Два иска на выселение находятся в суде.

В Пролетарском районе в суде находятся почти 3 000 исков на общую сумму свыше 78 миллионов рублей. На выселение подано 4 иска.

В Октябрьском районе суд рассматривает 1 524 иска на общую сумму свыше 58 миллионов рублей. Около 10 исков подано на выселение. Некоторые владельцы накопили долги от 200 000 до 580 000 рублей.

Источник: "Известия Мордовии".