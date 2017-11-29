В Мордовии активисты ОНФ провели акцию, посвященную Дню матери

Активисты отделения ОНФ в РМ провели праздничную акцию "Подарок маме", посвященную Дню матери.

Мероприятие прошло с целью поддержки традиции бережного отношения к женщине – матери. Общественники вдобавок напомнили жителям республики значение главного человека в нашей жизни - мамы.

Сообщается, что дети подготовили открытки с наилучшими пожеланиями и словами благодарности абсолютно всем мамам и даже тем, кто собирается ею стать.

На одной из центральных улиц города активисты вручили женщинам красочные открытки и прочитали им лирические стихи. Особое внимание они уделили пожилым женщинам, ведь именно они больше всего нуждаются во внимании.

Ранее сообщалось, что в Саранске отметили День матери.

Источник: "Известия Мордовии".