В Мордовии арестовали цыганку из Рязанской области, обокравшую пенсионерку 2 года назад

Ленинский районный суд Саранска постановил заключить под стражу цыганку, которая подозревается в краже денег у пожилой местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено еще в 2015 году.

Тогда 36-летняя гостья из Рязанской области вместе с двумя подругами встретили 75-летнюю бабушку на улице, назвались работниками социального обеспечения и предложили написать заявление для получения льготных лекарств. Бабушка пригласила новых "знакомых" в свою квартиру. Пока две цыганки отвлекали хозяйку и ее мужа разговорами, третья похитила у них 212 тысяч рублей.

Несколько дней назад подозреваемую задержали, свою вину она признала. Женщина заключена под стражу, ведется предварительное следствие.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru