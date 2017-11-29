В Саранске водитель грузовика наворовал 5 тысяч литров дизтоплива

Сотрудники полиции Саранска задержали жителя Лямбирского района, подозреваемого в крупной растрате.

Сообщается, что мужчина работал шофером в одной из строительных организаций Саранска. С августа по ноябрь предприимчивый правонарушитель поставил на поток воровство дизельного горючего из бака служебной автомашины КамАЗ. За это время им было присвоено свыше 5 000 литров горючего. Добычу мужчина перепродавал. Он сознался, что таким образом решил поправить собственное материальное состояние.

Шофер нанес предприятию ущерб на сумму свыше 100 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф