За сутки с 27 по 28 ноября в Мордовии сгорели два жилых дома.

Представители ГУ МЧС по РМ сообщили, что один пожар случился в хозяйстве 59-летней жительницы Ельников. Когда онеборцы прибыли на место вызова, жилое здание полыхало открытым огнем на площади 60 м2. Отстоять его не представлялось возможным.

Второй инцидент случился в Дубенском районе, где в селе Енгалычево без крыши над головой осталась 77-летняя пенсионерка. Вследствие пожара уничтожен жилой дом, повреждены надворные сооружения на общей площади 205 м2.

К счастью, пострадавших нет. Эксперты устанавливают причины пожаров.

Источник: 13.mchs.gov.ru