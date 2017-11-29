Состоялась встреча главы Мордовии с новым руководителем регионального Следкома

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с новым главой регионального управления СК РФ Анатолием Ситниковым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия ведомства с региональными органами власти, сообщает пресс-служба главы РМ.

Владимир Волков уверен, что с приходом Ситникова на свой пост продолжится успешное решение задач по обеспечению законности и правопорядка в регионе. Стоит отметить, что в августе этого года в Саранске открыли современное здание Следственного комитета РФ по РМ.

Руководитель СК, в свою очередь, заверил, что будет максимально использовать свой опыт и эффективно решать стоящие перед управлением задачи.

Источник: e-mordovia.ru