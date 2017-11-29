"Мордовия" узнала соперников по Кубку ФНЛ - 2018

ФК "Мордовия" сыграет на Кубке ФНЛ 2018 года. Несмотря на то, что саранская команда выступает в ПФЛ, она получила приглашение на турнир. "Мордовия" попала в группу В, где сразится с "Лучом-Энергией" из Владивостока, "Тамбовом" и московским "Чертаново".

Помимо клубов ФНЛ в турнире примет участие представитель РФПЛ "Урал", латвийский клуб "Рига", а также еще несколько команд из ПФЛ. Соревнования пройдут на Кипре с 10 по 23 февраля.

Группа A: "Крылья Советов", "Волгарь", "Факел", "Рига".

Группа B: "Тамбов", "Луч-Энергия", "Мордовия", "Чертаново".

Группа C: "Шинник", "Ротор-Волгоград", "Краснодар-2", "Локомотив-Казанка".

Группа D: "Спартак-2", "Тюмень", "Урал", "Арарат".