Саранск потерял 13 позиций в рейтинге качества работы общественного транспорта

Саранск занял 25-е место в рейтинге 100 городов РФ по качеству работы общественного транспорта. Рейтинг составлялся на основании опроса жителей самих городов.

667 опрошенных жителей столицы Мордовии оценили работу автобусов и троллейбусов на 6 баллов из 10 возможных. Отметим, что в минувшем году Саранск в аналогичном рейтинге занял 12-е место.

В среднем по стране респонденты оценили работу общественного транспорта на 5 баллов из 10 возможных. Первое место в рейтинге заняла Тюмень, получившая 7 баллов. Вторую строчку занял Грозный, третьим стал Ангарск. Последнюю строку рейтинга, как и в 2016 году, заняла Балашиха.

Рейтинг был составлен специалистами портала "Домофонд".