В Саранске лицеисты своими руками создали подарки мамам во время экскурсии в музее

В музее имени С.Д. Эрьзи в Саранске прошла интерактивная экскурсия "Материнской души красота". Посвящена она была Дню матери, который отмечался в России в минувшее воскресенье.

Учащиеся 5-х классов саранской гимназии № 20 под надзором сотрудника отдела музейной педагогики Инны Шило прошлись по залам, где выставлены произведения, связанные с семьей и материнством.

Школьники также принесли с собой фотографии и рисунки с изображениями любимых мам, пели песни в их честь, читали стихи. В завершение интерактивного занятия каждый собственными руками смастерил подарок маме – открытку с цветком незабудки, которая считается символом праздника.

Источник: "Известия Мордовии".