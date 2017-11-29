В Саранске прошел "круглый стол" с участием "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой

Обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Федорова стала участницей "круглого стола" под названием "Формирование молодежной культуры на основе семейных ценностей", который прошел в Саранске. В беседе также приняли участие известные психологи, педагоги, представители общественных организаций, молодежных объединений.

Оксана Федорова призналась, что она впервые в нашем городе и очень рада тому, что представители региона заинтересовались ее проектом – фестивалем красоты и здоровья "Между нами, девочками". Данное мероприятие является стартовым для реализации в Саранске программы "Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой".

Источник: "Известия Мордовии".