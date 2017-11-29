У жителя Саранска украли золото в бане

Житель Саранска сообщил в полицию, что у него украли золотые украшения во время посещения общественной бани. Пропажу гражданин заметил, как только начал собираться домой. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что по подозрению в совершении преступления уже задержан 25-летний безработный. Он пришел в баню в одно время с пострадавшим и видел, как тот снял с шеи золотую цепочку и крестик, и убрал их в карман брюк, оставив их в раздевалке. Вор стащил чужое добро и сдал его в ломбард.

Теперь вору грозит до пяти лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф