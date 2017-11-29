Главную новогоднюю елку Мордовии, установленную в Саранске, украсят 1500 "мандаринов"

Новогоднюю елку, которая уже установлена на Советской площади Саранска, украшают большими золотыми шарами. Издалека украшения похожи на главный новогодний фрукт – мандарины.

Как рассказали корреспонденту муниципальные служащие, всего на искусственной зеленой красавице появится 1500 таких шариков: диаметром 15, 20 и 25 сантиметров. Помимо этого ель опутывается электрической гирляндой, которая засияет всеми цветами радуги.

Напомним, на сегодняшний день новогодняя ель в столице Мордовии - самая большая искусственная стволовая елка в России. Красавицу высотой 22 метра смонтировали из 5 тысяч веток.

Источник: "Известия Мордовии".