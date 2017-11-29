В Мордовии организуют военно-историческую реконструкцию "Сурский рубеж"

Поисковики Мордовии в честь Дня неизвестного солдата, который будет отмечаться в России 3 декабря, проведут военно-историческую реконструкцию "Сурский рубеж".

Для тех, кто не особо хорошо знаком с историей, напомним, что сурский рубеж – это 80-километровая линия из противотанковых рвов, траншей, окопов, блиндажей. Рубеж, строительство которого началось в 1941 году, должен был преградить дорогу фашистам на Куйбышев. В его строительстве было задействовано 76 тысяч жителей Мордовии, которые простыми ломами и кирками подняли сотни тысяч кубометров земли.

Источник: "Известия Мордовии".