Пенсионерку из Саранска обманули в "Одноклассниках"

63-летняя жительница Саранска подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой интернет-аферистов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, дама является активным пользователем социальной сети "Одноклассники". Не так давно она получила в соцсети сообщение от близкой знакомой, которая просила дать взаймы. Речь шла о 10 тысячах рублей.

Пострадавшая не стала звонить подруге для проверки и сразу перевела нужную сумму на указанный счет. Позже пенсионерка узнала, что никаких просьб о займе приятельница не отправляла, так как ее страницу взломали преступники.

Теперь полицейские пытаются установить, куда "утекли" деньги беспечной пенсионерки.

Источник: 13.мвд.рф