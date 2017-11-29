Несколько раз взмахнула щеточкой – и кожаный диван как новый!

Кожаный диван мне достался в подарок от мамы, когда-то он гордо стоял в кабинете у папы, но после того как они переехали в другой дом, решили сменить обстановку и отдать мебель мне. Я давно мечтала о том, что в гостиной у меня тоже будет стоять такой диван и наконец, моя мечта осуществилась. Главная проблема была в том, чтобы обновить его цвет, так как со временем диван потерял свой внешний вид, кожа потерлась и стала блеклой, особенно на подушках для сидения. Я прочитала в интернете, что для чтобы исправить ситуацию, не нужно отдавать его на реставрацию и тем самым платить огромные деньги за услуги. Достаточно купить специальную краску и мебель будет как новая. Подруга меня предупредила, что покупка средства в магазине может обойтись втридорога и самый лучший вариант – это заказать краску на сайте https://obuv-complekt.com/g4570530-kraski-dlya-kozhi, в интернет-магазине компании «Обувь-комплект». На главной странице сайта указано, что купив краску, достаточно нанести ее на поверхность и высушить феном. Я если честно, не особо верила, что все будет так просто, но в конечном итоге, убедилась в том, что многое зависит от качества краски для кожи.
Я заказала только краску для кожаной мебели. Предварительно позвонила менеджеру, чтобы он мне помог сделать правильный выбор, так как видов краски много и практически у каждой есть свое назначение. Результат удивил не только меня, но и маму, она даже не ожидала, что цвет кожи станет еще более ярким и насыщенным, чем в день покупки.
Автор: Ирина Кравцова