Несколько раз взмахнула щеточкой – и кожаный диван как новый!

Кожаный диван мне достался в подарок от мамы, когда-то он гордо стоял в кабинете у папы, но после того как они переехали в другой дом, решили сменить обстановку и отдать мебель мне. Я давно мечтала о том, что в гостиной у меня тоже будет стоять такой диван и наконец, моя мечта осуществилась. Главная проблема была в том, чтобы обновить его цвет, так как со временем диван потерял свой внешний вид, кожа потерлась и стала блеклой, особенно на подушках для сидения. Я прочитала в интернете, что для чтобы исправить ситуацию, не нужно отдавать его на реставрацию и тем самым платить огромные деньги за услуги. Достаточно купить специальную краску и мебель будет как новая. Подруга меня предупредила, что покупка средства в магазине может обойтись втридорога и самый лучший вариант – это заказать краску на сайте https://obuv-complekt.com/g4570530-kraski-dlya-kozhi, в интернет-магазине компании «Обувь-комплект». На главной странице сайта указано, что купив краску, достаточно нанести ее на поверхность и высушить феном. Я если честно, не особо верила, что все будет так просто, но в конечном итоге, убедилась в том, что многое зависит от качества краски для кожи.

Компания «Обувь-комплект» - профессионально, четко и быстро!

Хочется отметить, что интернет-магазин отличается среди себе подобных многими преимуществами.

Во-первых, стоимость краски очень доступная, в других интернет-магазинах она на порядок выше.

Богатое разнообразие товара и дело не в том, что представлено сто видов краски для кожи, а в том, что на сайте https://obuv-complekt.com/g4570530-kraski-dlya-kozhi) представлено все необходимое для реставрации кожаной мебели, обуви и других изделий – очистители для кожи, лак, кросликеры, необходимые для того, что краска лучше впиталась в кожу, краска для салона автомобиля и грунт.

Помощь менеджера по телефону. Советы - советами, а порой нужна квалифицированная помощь по выбору, так как у каждой краски есть свои нюансы использования.

Можно получить товар через любую почту, даже через Деливери, которая имеет самые низкие тарифы на пересылку.

Оплата товара возможна и наличными, и через безналичный расчет.

Не нужно по несколько раз названивать в компанию «Обувь-комплект», так ее сотрудники сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс заказа товара. Как только краска для реставрации кожаной мебели будет отправлена, компания сразу же отправит номер товарной накладной сообщением и останется только сходить на почту.

Я заказала только краску для кожаной мебели. Предварительно позвонила менеджеру, чтобы он мне помог сделать правильный выбор, так как видов краски много и практически у каждой есть свое назначение. Результат удивил не только меня, но и маму, она даже не ожидала, что цвет кожи станет еще более ярким и насыщенным, чем в день покупки.

Автор: Ирина Кравцова