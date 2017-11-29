Кофемашины Bosch: гарантия настоящего вкуса кофе

С недавних пор популярность небольших кофеен очень выросла и стремительно растет каждый день. Особенно это касается мест, где готовят по-настоящему вкусный и ароматный кофе из хороших зерен. Но что делать тем любителям горячего напитка, у которых нет времени посещать уютные заведения, а пить кофе на ходу – не очень хочется?

Вариантов может быть несколько: либо приобрести кофемашину домой, либо просить начальство установить ее в офисе, чтобы в обеденный перерыв или утром насладиться напитком. Сегодня одной из лучших считается бытовая техника Bosch, и кофейные аппараты не исключение. А все благодаря современным системам управления, быстрой процедуре создания напитка и безупречному вкусу.

Преимущества кофемашин Bosch

Конечно, цены на технику этой марки не низкие, но они оправдываются высоким качеством, положительными отзывами клиентов и многолетним опытом продаж на рынке. К преимуществам кофейных аппаратов можно отнести:

безотказную работу;

долговечность;

безопасные нетоксичные материалы;

низких расход электричества.

Многофункциональность продукции заключается в том, что приготовить напиток можно как из цельных зерен, так и из молотых.

Советы по выбору

Прежде чем выбрать кофемашину, подумайте, как часто вы хотите пить кофе. Если это большой офис, где за напитком приходит каждый второй работник, то надо выбирать мощные модели. А если вам нужен аппарат для дома, то можно выбрать вариант поэкономичнее.

Если основная функция аппарата – это помол зерен, а заваривать кофе вы любите в турке, то стоит задуматься о покупке недорогой модели. Ну а если у вас семья кофеманов, обратите внимание на капельные или комбинированные аппараты. Они могут производить достаточно большие объемы, работают быстро и качественно.

Если вы останавливаетесь на аппарате капельного типа, то следите, чтобы мощность и объем воды имели оптимальное соотношение. В случае выбора комбинированной кофемашины все зависит от цены и ваших финансовых возможностей.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции разного дизайна и моделей, а также функциональных возможностей. Модели попроще имеют функцию приготовления эспрессо и американо, а подороже – капучино, латте и других напитков. Есть аппараты с подсветкой, автоматической блокировкой от детей, функцией выставления крепости напитка и многого другого. Выбирайте ту модель, которая вам по душе, и наслаждайтесь в уютных домашних стенах вкусным и благородным напитком.