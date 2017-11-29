Рейтинг лучших застройщиков Москвы по разным критериям

На сегодняшний день вопрос выбора застройщика жилья стоит особо остро, так как ситуация во всех сферах бизнеса оставляет на плаву только самых сильных участников рынка. Но, к сожалению, не все из них честные. Поэтому при выборе необходимо учитывать много факторов, таких как репутация компании, количество положительных и отрицательных отзывов.

Разумеется, такой тщательный анализ рынка практически невозможен, так как ежедневно появляются новые компании, да и на сегодняшний день их количество превышает сотню. Чтобы выбрать лучшего застройщика Москвы и Московской области, можно воспользоваться рейтингом, который составлялся на основе разных критериев.

Рейтинг компаний по разным параметрам

Рейтинги составлялись с учетом таких характеристик, как площадь застройки, качество строительства, надежность и ценовая политика.

Итак, учитывая площадь, которую обустроила компания-застройщик, в пятерку первых вошли:

ДОНСТРОЙ Capital Group Галс-девелопмент Интеко СУ-155

По качеству строительства, на основе исследований и отзывов жителей, пятерка лидеров сложилась так:

ДОНСТРОЙ MR Group Capital Group ПИК Галс-девелопмент

Учитывая уровень надежности компании, а также уровень обслуживания дома, рейтинг таков:

Capital Group MR Group ДОНСТРОЙ ПИК Галс-девелопмент

И конечно, по соотношению цены и качества в пятерку лидеров вошли:

ПИК Capital Group ДОНСТРОЙ Галс-девелопмент Интеко

Основные советы: как выбрать надежного застройщика

Если вы любите проверять информацию, полученную из разных источников, тогда перед выбором закройщика для заключения сделки вам надо обязательно проверить его надежность.

Проверка будет состоять из трех этапов. Первый – изучение документации, которая находится в свободном доступе. Эту информацию можно найти на официальном сайте, в газетах или обратившись напрямую к компании. Если у руководства нет тайн, то они никогда не откажут вам в предоставлении необходимых подтвердительных документов для их репутации.

Второй этап – обзор Интернета. Поищите отзывы в СМИ, которые будут говорить о работе фирмы. Если негативных отзывов нет, тогда вы и вправду выбрали хорошего застройщика. Третий этап – просмотрите базы, например, Арбитражного суда, и узнайте, не участвовала ли компания в судебных процессах.

Подходите внимательно и ответственно к выбору компании, с которой хотите заключить договор, ведь в современном мире есть много недобросовестных людей, которые рассчитывают на доверчивость клиентов и приводят их ко всеобщему разочарованию.