В Мордовии прошла операция "Нетрезвый водитель"

На территории Мордовии прошла операция "Нетрезвый водитель". В ходе проведения мероприятия инспекторы ДПС поймали 20 нетрезвых водителей.

Сообщается, что один из нарушителей был остановлен на улице Осипенко в Саранске. Молодой человек сперва убеждал, что алкоголь не употреблял, но медосвидетельствование показало обратное.

А в Больших Березниках нетрезвый шофер устроил погоню. Он проигнорировал требование работников ГИБДД об остановке и попробовал скрыться. Уехать далеко он не сумел, автомобиль блокировали, нарушителя арестовали. Как было определено, мужчина уже был лишен водительских прав, однако это не помешало ему снова сесть за руль в состоянии опьянения.

В республиканской Госавтоинспекции отметили, что операция "Нетрезвый водитель" продолжится в ближайшие выходные.

Источник: 13.мвд.рф