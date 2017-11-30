Жители Мордовии - самые трезвые среди регионов ПФО

Жители Мордовии оказались самыми трезвыми среди регионов Приволжского федерального округа.

Наша республика занимает 1 место среди регионов ПФО и 11 место среди регионов РФ согласно независимому отчету "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017", который подготовлен Федеральным проектом "Трезвая Россия" и ВГТРК, осуществившим совместное экспертно-аналитическое исследование.

"Рейтинг Трезвости Регионов – 2017" - это научно-обоснованный независимый отчет, подготовленный командой экспертов, которые не только лишь изучили, обобщили и систематизировали большие объемы информации региональной и федеральной статистики, однако также осмыслили нынешнюю ситуацию и сформировали комплекс мер ее научно-обоснованной корректировки.

Источник: "Известия Мордовии".