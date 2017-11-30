Мордовскую игрушку оценили на фестивале-конкурсе "Уникум" в Санкт-Петербурге

Ученик отделения резьбы по дереву детской художественной школы №4 из Саранска Тришкин Егор принял участие в фестивале-конкурсе "Уникум", который проходил в городе Санкт-Петербург под эгидой Министерства культуры РФ.

На данный конкурс Егор представил собственную новейшую деревянную работу "Сурский пчеловод", которую жюри высоко оценило и присудило второе место. Преподаватель Егора - мастер села Подлесная Тавла Рябов А.В. Вместе с учениками он продолжает развивать традиционный мордовский промысел – деревянную игрушку. Работы всегда интересны собственным пластическим решением, стилизованностью, оригинальностью.

В конце состязания все работы участников были выставлены для общего просмотра, состоялась церемония награждения победителей. Однако главной наградой молодому мастеру стала возможность впервые посетить прекрасный город Санкт-Петербург, полюбоваться красотой северной столицы.

Источник: "Известия Мордовии".