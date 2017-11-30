В Саранске "Десант здоровья" обследовал 700 малышей

В рамках фестиваля красоты и здоровья "Между нами девочками" Благотворительный фонд О. Федоровой "Спешите делать добро!", ДГКБ им. З.А. Башляевой при поддержке главы РМ В. Волкова провели в Саранске совместную благотворительную акцию "Десант здоровья".

Все прошедшие выходные на базе "Детской поликлиники №3" лучшие московские эксперты в сфере детского здравоохранения обследовали детей и давали свои советы мамам маленьких пациентов. Работали врачи на безвозмездной основе до позднего вечера. Всего было осмотрено 700 девочек и мальчиков. 10% пациентов направлены для лечения в клиники Москвы.

По словам президента благотворительного Фонда "Спешите делать добро!" Оксаны Федоровой, то, что в республике высадился "Десант здоровья" вовсе не означает, что в Мордовии плохая медицина. "Детская поликлиника №3" и весь персонал, который любезно принимал московских врачей на своей площадке, были высоко оценены столичными экспертами. Данный проект необходимо воспринимать, как великолепную возможность обменяться опытом и получить всесторонний ракурс на болезнь.

Источник: "Известия Мордовии".