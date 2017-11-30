В Мордовии пенсионерка не заперла дверь и лишилась денег и телефона

В отдел работников полиции по Зубово-Полянскому району обратилась 58-летняя уроженка села Авдалово и сообщила, что из ее дома пропали денежные средства и мобильный телефон.

Представители республиканского МВД пояснили, что пенсионерка, когда отлучается на некоторое время, в иногда оставляет входную дверь незапертой.

Сообщается, что арестованный 31-летний уроженец Новгородской области, около двух месяцев проживал по соседству в одном из заброшенных домов. Проследив, когда жилье пожилой женщины остается без присмотра, мужчина просто вошел через незапертую входную дверь и забрал оставленный в коридоре кошелек, в котором лежали 3 000 рублей, а также мобильный телефон.

Деньги подозреваемый потратил, а вот телефон удалось вернуть.

Источник: 13.мвд.рф