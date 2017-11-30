В Саранске на Светотехстрое бродит бешеная лиса

Накануне в Саранске видели дикую лису.

Пользователи разместили снимки в соцсетях. На кадрах заметно, что животное спокойно сидит на кольцевой развязке на Светотехстрое, не боясь транспорта. По словам зоологов, подобное поведение не свойственно для диких животных. Скорее всего, лиса больная бешенством.

По словам экспертов, у подобных животных пропадает страх, притупляется обоняние и зрение. Они без страха появляются в населенных пунктах. Начинают охотиться на глазах у человека, нападают на домашних птиц и животных.

Зоологи рекомендуют ни в коем случае не подходить близко к диким животным и не пытаться вступить с ними в контакт. Это чревато курсом антирабических прививок.

Источник: "Известия Мордовии".