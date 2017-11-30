Мордовские пловцы завоевали 12 медалей на турнире в Ульяновске

Мордовские спортсмены удачно выступили на межрегиональном турнире по плаванию в Ульяновске. Представители региона-13 вернулись домой с 12 медалями.

Кроме хозяев, за победу боролись около 400 пловцов из Пензы, Дмитрова, Йошкар-Олы, Заречного, Димитровграда и Саранска. Наши ребята получили 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.

Золото в копилку Мордовии принесли Дамир Ипкаев, показавший лучшие результаты на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, и Екатерина Егоркина, которая стала первой на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине.

Источник: mordovia-sport.ru