Пенсионерка из Мордовии насмерть замерзла в лесу

Пожилая жительница Мордовии насмерть замерзла в холодном лесу. Как рассказал внук пенсионерки, 79-летняя бабушка из села Салазгорь ушла из дома и до темноты не вернулась. Встревоженный мужчина обратился к стражам правопорядка. Также он поведал, что после смерти дочери пенсионерка частично потеряла память.

Внук пытался сам искать пропавшую в окрестностях села, но вскоре обратился к опытному участковому. Полицейский нашел женщину под деревом в лесу. Бабушка еще была жива, ее доставили в больницу. К сожалению, через некоторое время она скончалась от переохлаждения в лечебном учреждении.

Источник: 13.мвд.рф