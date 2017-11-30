В Ковылкинском районе в 2018 году появится свинокомплекс на 4800 голов

В Ковылкинском районе Мордовии возводится свиноводческий комплекс, который сможет вмещать до 4800 свиноматок. В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ сообщили, что на сегодняшний день выполнены работы по вертикальной планировке территории, устройству водопроводных скважин, строительству дорог. Теперь пришла пора устраивать фундамент под корпуса, а также прокладывать линии электропередач и газопровода.

Реализация проекта позволит увеличить производство мяса в республике на 12 тысяч тонн в год. Кроме того, несомненным плюсом станет создание более 80 новых рабочих мест.

Согласно плану, строительство должно быть завершено в 2018 году.