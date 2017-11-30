Сиделка из Мордовии до смерти забила пенсионера стулом в состоянии аффекта

В Мордовии осудят 64-летнюю жительницу Рузаевки, которая обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что женщину из себя вывели крики 81-летнего пенсионера, за которым она ухаживала. Пожилой мужчина кинул в нее табуретом, однако дама не осталась в долгу и тем же табуретом забила дедушку до смерти.

Отмечается, что за пенсионером женщина присматривала у себя дома, поскольку по месту его проживания наблюдались антисанитарные условия. При этом мужчина часто кричал и разбрасывал вещи в чужом жилище, в том числе по ночам.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что дама находилась в состоянии аффекта во время убийства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru