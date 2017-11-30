Александр Масеев стал главой Краснослободского района

Новым главой Краснослободского района Мордовии избран Александр Масеев. На этом посту он сменил Юрия Медянкина, который занял должность министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

На замещение вакантной должности претендовали четыре человека. Кандидатуры обсуждались на сессии районного совета депутатов. По поручению главы РМ Владимира Волкова в работе сессии принял участие председатель правительства Мордовии Владимир Сушков. За Масеева единогласно проголосовали 17 районных депутатов.

Александр Николаевич Масеев родился в селе Новый Усад Краснослободского района. Имеет два высших образования.

Источник: "Известия Мордовии".