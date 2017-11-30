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Александр Масеев стал главой Краснослободского района

Александр Масеев стал главой Краснослободского района

Новым главой Краснослободского района Мордовии избран Александр Масеев. На этом посту он сменил Юрия Медянкина, который занял должность министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

На замещение вакантной должности претендовали четыре человека. Кандидатуры обсуждались на сессии районного совета депутатов. По поручению главы РМ Владимира Волкова в работе сессии принял участие председатель правительства Мордовии Владимир Сушков. За Масеева единогласно проголосовали 17 районных депутатов.

Александр Николаевич Масеев родился в селе Новый Усад Краснослободского района. Имеет два высших образования.

Источник: "Известия Мордовии".