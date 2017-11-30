На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" представлены "Правильное молоко" и детективная 3D игра

На базе инновационного бизнес-инкубатора "Молодежный" в Саранске прошел Demo Day программы "Эволюция". В рамках события 15 команд представили экспертному жюри свои разработки. Возглавил коллегию судей министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов.

В итоге обладателями денежных грантов стали три проекта: "Генетика в стоматологии" – ДНК-исследование на наличие инфекций в полости рта; "Правильное молоко" – разработка портативного прибора, проводящего диагностику молока на антибиотики; "Covenant" – компьютерная игра в детективном жанре с технологиями 3D.

Источник: "Известия Мордовии".