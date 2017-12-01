Житель Саранска украл 14 батонов колбасы, спрятав их под одеждой

50-летний житель Светотехстроя задержан полицией Саранска за довольно необычную кражу. Мужчина решил бесплатно запастись колбасой на долгое время.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина прошел в торговый зал магазина под видом обычного покупателя, взял с полок 14 батонов колбасы, спрятал их под одежду и вышел на улицу, "забыв" заплатить.

Вычислить вора помогли камеры наблюдения. В отделе полиции воришка рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия денег. Установлено, что этот же мужчина украл продукты из магазина на улице Васенко.

Источник: 13.мвд.рф