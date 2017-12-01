Определились победители Школьной спортивной лиги Мордовии в соревнованиях по баскетболу

Финальный турнир Школьной спортивной лиги Мордовии завершился в Ичалках. Медали разыграли четыре мужские и четыре женские команды.

У девушек победителем стала команда кемлянской средней школы, второе место завоевали учащиеся саранской школы №24, третье – представители кадошкинской школы. У юношей победу праздновали баскетболисты кемлянской школы. Второе место у торбеевской школы №1, третье – у ардатовской школы.

Ранее определились победители и призеры соревнований по волейболу. У юношей турнир выиграла команда саранской школы №40, у девушек – краснослободский профильный лицей.

Источник: "Известия Мордовии".