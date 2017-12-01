Филиал «Мордовэнерго» в 4 квартале продолжит реализацию инвестиционной программы

В 4 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» на 2017 год продолжается возведение энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения - подстанции «Дракино» 110/10 кВ в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Работы проводятся в рамках государственного контракта на технологическое присоединение, которое предполагает строительство подстанции мощностью 2х6,3 МВА, а также строительство двух отпаек от воздушной линии ВЛ 110 кВ до вновь строящейся ПС 110/10 кВ «Дракино».

В ноябре в рамках инвестиционной программы завершена замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные на подстанциях: ПС 110/10 кВ «Рабочая», ПС 110/10 кВ «Смольная», ПС 110/10 кВ «Тепличная», ПС 110/6 кВ «Заводская», ПС 110/35/10 кВ «Ромоданово», ПС 110/35/10 кВ «Ардатов», ПС 35/10 кВ «Чамзинка», ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/10 кВ «И-615».

До конца 2017 года объекты строительства, предусмотренные инвестиционной программой филиала «Мордовэнерго», планируется реализовать в полном объеме.