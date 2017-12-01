В Саранске двух наркоманов задержали около одного и того же дома

В Саранске полицейские в течение одного вечера задержали сразу двух наркоманов. Сперва около одного из домов по улице Р. Люксембург стражи порядка остановили юношу. При проверке у него было найдено 2,90 грамма наркотической соли. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере 19-летнему жителю Чамзинского района грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Спустя 20 минут во дворе этого же дома правоохранители остановили 17-летнего учащегося саранского техникума. В кармане куртки у него находился аналогичный наркотик массой 0,54 грамма.

Оба задержанных рассказали, что наркотики приобрели через Интернет для личного употребления.

Источник: 13.мвд.рф