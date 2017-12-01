В одном из сел Большеберезниковского района на кровле старинного храма появились новые купола

В селе Марьяновка Большеберезниковского района – настоящий праздник! Здесь произошло историческое для данного населенного пункта событие - на кровлю старинного храма установили новые купола.

Врио благочинного района протоиерей Виталий Кузянов совместно с настоятелем прихода иереем Виктором Нуйкиным совершили праздничный молебен перед началом работ, после чего состоялось освящение куполов. Для их установки была задействована спецтехника - краны двух видов. По этой причине работы затянулись, но в итоге благополучно завершились, несмотря на довольно сильные морозы.

Источник: "Известия Мордовии".