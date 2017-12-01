К ЧМ-2018 выпустят специальную памятку для геев и лесбиянок

Для болельщиков нетрадиционной сексуальной ориентации, которые планируют приехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, выпустят специальную памятку. Как сообщает агентство AP, в ней будет указано, что ЛГБТ-фанатам стоит избегать некоторых мест, где к ним могут отнестись недружелюбно. Документ объясняет, опасно ли геям и лесбиянкам держаться за руки на улице - это будет зависеть от города, в котором они будут находиться, и от времени суток.

Кроме того, в памятке есть пояснения по поводу законодательства РФ и другие полезные советы.

Напомним, что Саранск примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.