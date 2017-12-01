В Саранске планируют разбивать палаточный городок в дни матчей ЧМ-2018

В дни проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на окраине города планируется разбивать палаточный городок. Эту идею предложили сами болельщики, сообщает "РБК".

Лагерь хотят организовать его на территории стадиона "Саранск". Предполагаемая вместимость городка - от 1500 до 2000 человек. По сути, это будет хостел или гостиница класса "ноль звезд". В городке будет санитарная зона и буфет. На общественном транспорте от городка до стадиона "Мордовия Арена" можно будет добраться за 15 минут.

Напомним, что гостей мундиаля в Саранске будут принимать 11 гостиниц, которые способны вместить около 1000 человек. Вскоре в эксплуатацию введут еще несколько комплексов вместимостью около 800 человек.