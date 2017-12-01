Медики-первокурсники МГУ им. Огарева дали клятву Гиппократа

Студенты первого курса Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва приняли участие в "Дне Гиппократа". Открыла мероприятие проректор по учебной работе, профессор Алина Маслова. Затем выступила директор Медицинского института, профессор Л. А. Балыкова.

"Врач – очень ответственная профессия. Доктор должен прийти на помощь в любое время. Такова сущность врача. Желаю, чтобы вы были верны этой профессии. В добрый путь, дорогие первокурсники!" – сказала Балыкова.

Будущие врачи произнесли вариант клятвы Гиппократа. Роль бога-покровителя медицины исполнил доцент кафедры нормальной анатомии И. А. Лошкарёв. Он посвятил студентов-первокурсников в таинства профессии.

Источник: "Известия Мордовии".